PM मोदी को 'जिहाद' के बारे में समझाते शाहरुख खान का यह वीडियो एडिटेड है

हमें 23 अक्टूबर 2019 को PM मोदी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया इस इवेंट का पूरा वीडियो भी मिला. इसमें इसी इवेंट का शाहरुख खान का भाषण भी शामिल था, जिससे यह कंफर्म हो गया कि इस वीडियो में उन्होंने कहीं भी जिहाद पर नहीं बोला है जैसा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है.