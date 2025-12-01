ADVERTISEMENTREMOVE AD

PM मोदी को 'जिहाद' के बारे में समझाते शाहरुख खान का यह वीडियो एडिटेड है

वायरल वीडियो में शाहरुख खान का पुराना ऑडियो अलग से जोड़ा गया है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
story-hero-img
सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें पीएम मोदी के सामने कुछ बोलते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान पीएम मोदी के सामने जिहाद का असली मतलब समझा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनसे सहमति जाहिर करते हुए सिर हिला रहे हैं.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो में एक पुरानी वडियो का ऑडियो अलग से जोड़ा गया है.

  • वायरल वीडियो 2019 के एक इवेंट का है जिसमें शाहरुख खान ने पीएम मोदी के सामने “जिहाद” का जिक्र नहीं किया था.

  • “जिहाद” वाला ऑडियो 2011 में पुणे में हुए एक इवेंट से लिया गया था जहां उन्होंने एक बुक लॉन्च में बात की थी.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Hindustan Times की 20 अक्टूबर 2019 की इस वीडियो रिपोर्ट में मिली.

  • वीडियो में दी गई डिटेल के मुताबिक यह वीडियो दिल्ली में PM मोदी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी.

  • इस इवेंट में शाहरुख ने एकता, गांधीवादी मूल्यों और युवाओं को प्रेरित करने की बात की है और इस वीडियो में जिहाद का कोई जिक्र नहीं था.

हमें 23 अक्टूबर 2019 को PM मोदी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया इस इवेंट का पूरा वीडियो भी मिला. इसमें इसी इवेंट का शाहरुख खान का भाषण भी शामिल था, जिससे यह कंफर्म हो गया कि इस वीडियो में उन्होंने कहीं भी जिहाद पर नहीं बोला है जैसा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है.

इससे सम्बंधित छपी न्यूज रिपोर्ट्स (यहां और यहां) में भी कहीं भी इस इवेंट में शाहरुख खान के जिहाद पर बोलने से सम्बंधित कोई पुष्टि नहीं की गई थी.

  • इसके बाद हमने यह चेक किया कि क्या शाहरुख खान ने कभी 'जिहाद' पर कोई स्पीच दी है. इसके लिए हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किए.

  • हमारी सर्च में हमें “tejgyan” नाम के YouTube चैनल पर 17 नवंबर 2011 को अपलोड किया गया यह वीडियो मिला. इस वीडियो में करीब 9 मिनट पर शाहरुख खान 'जिहाद' का कॉन्सेप्ट समझाते हुए दिखते हैं.

निष्कर्ष: पीएम मोदी के सामने 'जिहाद' पर बोलते शाहरुख खान के एडिटेड वीडियो को भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  PM Narendra Modi   SRK   Shah Ruk Khan 

