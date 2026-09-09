दिल्ली के सत्य निकेतन में PG गिरने का नहीं है यह वायरल वीडियो

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 06 सितंबर 2026 को एक PG की इमारत गिरने से अब तक 07 लोगों की मौत हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर इस हादसे की अलग-अलग तस्वीरें और वीडियो शेयर की जा रहीं हैं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में दिल्ली के सत्य निकेतन में PG की वह इमारत दिख रही है, जो बीते दिनों ढह गई थी.