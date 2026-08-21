Surat: गैंगस्टर सतीश मराठे की हत्या को लेकर वायरल सांप्रदायिक दावे गलत है

इसके सिवा इस रिपोर्ट में आरोपियों के बारे में लिखा था कि, "तीन नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें रिमांड होम भेज दिया. बाकी आरोपियों - केतन सिरसाथ (19), राहुल दुबे (20), करण दुबे (20), अजीत गोस्वामी (25), आकाश ठाकुर (18) और राहुल कपूरे (29) - को, जो सभी सूरत के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं, सूरत जिला अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है."