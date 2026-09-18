सहारनपुर में गिराई गई मस्जिद के मामले में भड़के जज का नहीं ये वीडियो

वायरल वीडियो में क्या है ? वायरल वीडियो की शुरुआत में एक कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई है जिसमें एक जज साहब अधिकारीयों से सख्त लहजे में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि, "घर क्यों तोड़ दिया? क्या यहां भी चलने लगा बुलडोजर ? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेकर तोड़ दिए इसका? " इसके बाद वह कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों को डांटते हुए टिप्पणी करते हैं कि और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट.

इसके बाद वीडियो में नजर आ रहा एंकर कहता है कि, "योगी के बुलडोजर एक्शन पर भड़के जज साहब, अब सहारनपुर में की गई मस्जिद शहीद DM के पैसे से बनेगी.कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान."