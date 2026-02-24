ब्राह्मणों के विरोध में बयान देते बीजेपी नेता का वीडियो हालिया नहीं पुराना है

पोस्ट में भ्रामक क्या है ? यह बात सही है कि रमेश बिंद ने यह बयान दिया है लेकिन यह बयान 2019 का है और इसका हालिया घटनाक्रमों से कोई संबंध नहीं है. इसके सिवा Times of India में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक रमेश बिंद अब बीजेपी में नहीं है वह 2024 के चुनावों के दौरान मिर्जापुर से INDIA ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे. वह अब सांसद भी नहीं है, वायरल पोस्ट में किया गया यह दावा भ्रामक है.