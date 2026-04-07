राघव चड्ढा के राज्यसभा से सस्पेंड होने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक वीडियो हालिया बताकर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "संसद से संस्पेड "राघव चड्ढा" पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा."
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो हालिया नहीं है बल्कि 2023 का है जब उन्हें कथित तौर पर सदस्यों की सहमति के बिना एक चयन समिति में उनके नाम शामिल करने के आरोप में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था.
इस वायरल वीडियो का हालिया घटनाक्रमों से कोई संबंध नहीं है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो NDTV की 11 अगस्त 2023 की इस न्यूज रिपोर्ट में मिली, इस खबर के मुताबिक राज्य सभा से निलंबित होने के बाद यह उनका पहला रिएक्शन वीडियो था.
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Hindustan Times की इस न्यूज रिपोर्ट में मिली जिसमें लिखा था कि, "AAP सांसद ने कथित तौर पर सदस्यों की सहमति के बिना एक चयन समिति में उनके नाम शामिल करने के आरोप में राज्यसभा से निलंबित किए जाने के बाद, एक वीडियो संदेश शेयर किया था."
इस रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' की समीक्षा के लिए गठित एक चयन समिति में सदस्यों की सहमति के बिना कथित तौर पर उनके नाम शामिल करने के आरोप में उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था.
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें यही वीडियो CNN-News 18 की 12 अगस्त 2023 की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें यह वायरल वीडियो शामिल थी. इसमें लिखा था कि, "आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा, जिन्हें कथित दुर्व्यवहार और विशेषाधिकार हनन के आरोप में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने शनिवार को X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) पर अपना Bio बदलकर 'निलंबित सांसद, भारत' कर दिया है."
AAP नेता को शुक्रवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से जुड़े एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के हस्ताक्षर जाली बनाने के आरोप में उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था. राघव चड्ढा तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति इन आरोपों पर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है.
हालिया विवाद क्या है ? हाल ही में 03 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अहम बदलाव किए हैं. सांसद राघव चड्ढा को अब संसद में आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने का समय नहीं मिलेगा. पार्टी ने औपचारिक रूप से राज्यसभा सचिवालय को इस बारे में सूचित कर दिया है. अब सांसद अशोक मित्तल उच्च सदन में AAP के नए उप-नेता के तौर पर कार्यभार संभालेंगे.
वायरल वीडियो इसी सन्दर्भ में शेयर किया गया है जबकि यह वीडियो 2023 से इंटरनेट पर मौजूद है और इसका हालिया विवाद से कोई संबंध नहीं है.
इसके साथ ही राघव चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा या आम आदमी पार्टी से ससपेंड करने की कोई आधिकारिक घोषणा या सूचना नहीं है.
निष्कर्ष: राघव चड्ढा के राज्यसभा से ससपेंड होने या आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का दावा भ्रामक है, पुराना वीडियो हालिया विवाद से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
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