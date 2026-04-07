राघव चड्ढा के राज्यसभा से सस्पेंड होने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

इसके सिवा हमारी सर्च में हमें यही वीडियो CNN-News 18 की 12 अगस्त 2023 की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें यह वायरल वीडियो शामिल थी. इसमें लिखा था कि, "आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा, जिन्हें कथित दुर्व्यवहार और विशेषाधिकार हनन के आरोप में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने शनिवार को X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) पर अपना Bio बदलकर 'निलंबित सांसद, भारत' कर दिया है."

AAP नेता को शुक्रवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से जुड़े एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के हस्ताक्षर जाली बनाने के आरोप में उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था. राघव चड्ढा तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति इन आरोपों पर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है.