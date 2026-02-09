PM मोदी-राष्ट्रपति की 500 रूपए के नोट वाली यह तस्वीर असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उन दोनों को हाथ में 500 रूपए का नोट पकड़े देखा जा सकता है.

दावा: इस नोट में महात्मा गांधी की जगह सुबाष चंद्र बोस की फोटो लगी है और इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह 500 रूपए का नया नोट है.