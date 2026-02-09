ईसा मसीह की तारीफ करते PM मोदी का यह वीडियो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें ईसा मसीह की तारीफ करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में पीएम मोदी कहते दिख रहे हैं कि 'स्वर्ग का मार्ग केवल ईसा मसीह हैं.'
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो असली नहीं बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.
पीएम मोदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए, हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिससे यह पुष्टि हो कि पीएम मोदी ने ईसा मसीह के बारे में ऐसी कोई बात की है.
वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि वीडियो में पीएम मोदी के हाव भाव और आवाज वास्तविक की जगह किसी मशीन की तरह लग रहे थे.
यहां से अंदाजा लगाकर हमने वायरल वीडियो को AI से बने कॉन्टेंट की पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया. वहां इस वीडियो के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई गई.
इसके सिवा हमने इस वीडियो की गहन पड़ताल के लिए इसे Deep-fake-O-Meter पर भी चेक किया, वहां भी AI से बने वीडियो की पहचान करने वाले कुछ टूल्स ने इस वीडियो के AI से बने होने की शत प्रतिशत संभावना जताई.
निष्कर्ष: ईसा मसीह को स्वर्ग का मार्ग बताते पीएम मोदी का वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि AI की मदद से बनाया गया है.
