आजादी वाले दिन PM मोदी के लड्डू बांटने वाले बयान का ग्राफिक फर्जी है

सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का बताकर एक ग्राफिक शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि, "जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन मै 'तिरंगा लेकर पूरे गांव में लड्डू बांटा था ! मेरे जीवन का सबसे यादगार वो दिन है."

इस ग्राफिक को पीएम मोदी के हालिया स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए बयान का बताकर शेयर किया जा रहा है.