बुर्ज खलीफा पर PM मोदी के बधाई संदेश वाला यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दुबई की सबसे ऊंची इमारतों में एक मानी जाने वाली बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी हुई देखीं जा सकती हैं.

दावा: इस वीडियो को हालिया बताकर शेयर किया जा रहा है कि, "पीएम मोदी के 76वें जन्मदिवस पर दुबई से आई खास बधाई. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी को दी गई बधाई."