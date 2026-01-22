बाहुबली नेता आनंद मोहन की फोटो, मोहन भागवत से जुड़े भ्रामक दावे से वायरल

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : सबसे पहले हमने वायरल हो रही फोटो का सच पता लगाना शुरू किया. फोटो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये फोटो मिली. यहां से पता चला कि तस्वीर में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली मोहन हैं.

2023 में हुई आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी कई सवाल उठे थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि उनकी सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए आनंद मोहन की जल्दी रिहाई के लिए जेल मैनुअल के नियमों में बदलाव किए.