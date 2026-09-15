फिलीपींस की बाढ़ का पुराना वीडियो नेपाल का बताकर वायरल

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो 08 सितंबर 2025 को पोस्ट की गई कई फेसबुक पोस्ट्स (यहां, यहां और यहां ) में मिलीं जहां इस वीडियो के बारे में लिखा था कि, "स्कूल से घर लौटते समय, नेग्रोस ओरिएंटल के गुइहुलंगन शहर (फिलिपींस) के बरंगाय बालोगो में एक नदी पार करते हुए दो छात्राएं (जो बहनें बताई जा रही हैं) अचानक आई बाढ़ में फंस गईं."

नेपाल में हालिया बाढ़ 26 अगस्त 2026 को आई है जबकि यह वीडियो 2025 से इंटरनेट पर मौजूद है, जिससे यह साफ होता है कि इस वीडियो का नेपाल में आई हालिया बाढ़ से कोई संबंध नहीं है.