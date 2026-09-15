पेरू में हुए हिमस्खलन का पुराना वीडियो नेपाल बाढ़ से जोड़कर वायरल

इससे सम्बंधित कीवर्डस सर्च करने पर हमें एक 28 जुलाई 2026 को छपी स्पेनिश न्यूज वेबसाइट की इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो पर की गई रिपोर्ट मिली जिसके बारे में लिखा था, "कुस्को की सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक जगहों में से एक, हुमंताय लैगून घूमने गए पर्यटकों के एक समूह को अचानक हिमस्खलन (avalanche) का सामना करना पड़ा. पहाड़ की ढलानों से बर्फ और बर्फ के टुकड़ों के गिरने से पर्यटकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और खतरे को देखते हुए उन्हें तुरंत उस जगह से हटना पड़ा."