पाकिस्तानी हिंदू लड़की को अगवा करने का यह वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई शादीशुदा हिंदू महिला को किडनैप कर लिया गया है. कुछ यूजर्स इस वीडियो क्लिप को असली घटना बताकर शेयर कर रहे हैं.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें यही वीडियो Rauf TV7 नाम के एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम हैंडल पर मिला जिसे 21 नवंबर 2025 को अपलोड किया गया था.
वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने एक डिस्क्लेमर देखा, जिसमें बताया गया था कि यह एक फिल्म का सीन है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ था कि यह एक शॉर्ट मूवी का हिस्सा है.
हमारी सर्च में हमें कोई भी ऐसी पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट या विश्वसनीय पोस्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो के असली होने की पुष्टि की गई हो.
निष्कर्ष: पाकिस्तानी ड्रामे के स्क्रिप्टेड वीडियो को हिंदू लड़की के अगवाह होने की असली घटना बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)