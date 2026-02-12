पाकिस्तानी हिंदू लड़की को अगवा करने का यह वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

इस इंस्टाग्राम पेज को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि इस पेज पर और भी कई छोटे स्क्रिप्टेड वीडियो पोस्ट किए गए हैं, और वायरल क्लिप में दिख रहे कई कैरेक्टर उसी अकाउंट के दूसरे वीडियो में भी नजर आते हैं जिन्हें आप यहां और यहां देख सकते हैं.