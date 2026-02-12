ADVERTISEMENTREMOVE AD

पाकिस्तानी हिंदू लड़की को अगवा करने का यह वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है

वायरल वीडियो असली नहीं है स्क्रिप्टेड है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई शादीशुदा हिंदू महिला को किडनैप कर लिया गया है. कुछ यूजर्स इस वीडियो क्लिप को असली घटना बताकर शेयर कर रहे हैं.

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट का अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

ये वीडियो किसी असली घटना का नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें यही वीडियो Rauf TV7 नाम के एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम हैंडल पर मिला जिसे 21 नवंबर 2025 को अपलोड किया गया था.

  • वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने एक डिस्क्लेमर देखा, जिसमें बताया गया था कि यह एक फिल्म का सीन है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ था कि यह एक शॉर्ट मूवी का हिस्सा है.

इस इंस्टाग्राम पेज को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि इस पेज पर और भी कई छोटे स्क्रिप्टेड वीडियो पोस्ट किए गए हैं, और वायरल क्लिप में दिख रहे कई कैरेक्टर उसी अकाउंट के दूसरे वीडियो में भी नजर आते हैं जिन्हें आप यहां और यहां देख सकते हैं.

हमारी सर्च में हमें कोई भी ऐसी पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट या विश्वसनीय पोस्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो के असली होने की पुष्टि की गई हो.

निष्कर्ष: पाकिस्तानी ड्रामे के स्क्रिप्टेड वीडियो को हिंदू लड़की के अगवाह होने की असली घटना बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Viral Video   Pakistan   Hindu 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×