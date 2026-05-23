PM Modi के हैदराबाद दौरे पर पाकिस्तानी झंडे दिखाने का दावा भ्रामक है

आगे इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि कुछ युवक और बच्चे हरे झंडे को पकड़े हुए बाइक चला रहे हैं. वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह पाकिस्तानी झंडा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में एक सफेद पट्टी के साथ आधा चांद और एक तारा होता है, जबकि वायरल वीडियो में नजर आ रहे झंडों में सिर्फ आधा चांद और एक तारा दिखाई देता है.