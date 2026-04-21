पाकिस्तान का पुराना वीडियो महिला आरक्षण बिल के विरोध से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को एक प्रदर्शन के दौरान कागज के टुकड़े से मेल खाती हुई किसी चीज को मुंह से फाड़ते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को महिला आरक्षण बिल से जोड़कर शेयर किया जा रहा है और कैप्शन में लिखा गया है कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में एसपी-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद के सामने "सैनिटरी पैड" फाड़कर प्रदर्शन किया है.