नेपाल नहीं पाकिस्तान की मस्जिद टूटने का है यह वायरल वीडियो

नेपाल का जिक्र क्यों ? जनवरी 2026 की शुरुआत में दक्षिणी नेपाल के धनुषा जिले में एक मस्जिद में तोड़फोड़ और धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र करने के बाद सांप्रदायिक तनाव भड़क गई थी. मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा तब शुरू हुई जब कथित तौर पर एक वायरल टिकटॉक वीडियो में हिंदू विरोधी टिप्पणियां की गईं थीं. उसके बाद हिंसा भड़की थी और अफवाह थी कि बीरगंज में एक मस्जिद को गिरा दिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है मस्जिद की खिड़कियां टूटी थीं और इमारत एक कुछ हिस्से को भी नुकसान पंहुचा था.

नेपाल में दोनों पक्षों के नेताओं के बीच शांति वार्ता और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के बाद 7 जनवरी 2026 तक शांति बहाल कर दी गई थी.