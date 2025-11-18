ADVERTISEMENTREMOVE AD

BJP नेता को जूतों की माला पहनाते लोगों का वीडियो बिहार नहीं MP का है

ये घटना मध्य प्रदेश के धामनोद की है, इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है.

वेबकूफ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाई जा रही है. इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये बिहार में जारी विधानसभा चुनाव से संबंधित है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में आयोजित किए गए. 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए.

क्या है दावा ? : वायरल पोस्ट का दावा है कि ये वीडियो हाल ही में हुए बिहार चुनाव से संबंधित है. पोस्ट में इशारा किया गया है कि शुरुआती वोट अनुमानों के बाद लोग बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

हालांकि, ये दावा सच नहीं है.

  • ये वीडियो बिहार चुनाव से संबंधित नहीं है.

  • ये वीडियो पुराना है और मध्य प्रदेश से है. कई चुनावों के दौरान इस वीडियो को अलग-अलग झूठे दावों के साथ शेयर किया गया है.

हमें कैसे पता चला सच ? : हमने वीडियो को कुछ कीफ्रेम्स में बांटा और गूगल पर उन्हें रिवर्स इमेज सर्च किया.

  • इससे हमें ANI का 2018 का एक पोस्ट मिला, जिसके मुताबिक, ये घटना मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद की है.

  •  ANI के 2018 के पोस्ट के मुताबिक, बीजेपी उम्मीदवार दिनेश शर्मा को एक शख्स ने तब जूतों की माला पहना दी थी, जब वो निकाय चुनाव के लिए घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे.

  • इसी मामले को लेकर किए गए दूसरे पोस्ट के मुताबिक, शख्स ने इलाके में पानी की समस्या को ध्यान में लाने के लिए उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाई थी.

  • न्यूज एजेंसी ने दिनेश शर्मा का बयान भी पोस्ट किया था. दिनेश शर्मा ने कहा था कि उन्हें इस घटना से कोई आपत्ति नहीं है. आगे दिनेश ने कहा कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो (माला पहनाने वाला) परेशान हो गया होगा और उसने ऐसा बर्ताव किया.

  • हमें NDTV की 8 जनवरी 2018 को इस घटना पर पब्लिश हुई एक रिपोर्ट भी मिली.

  • यही क्लिप इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी वायरल हुई थी. दोनों ही समय, द क्विंट की वेबकूफ टीम ने इन दावों को फैक्ट-चेक किया था और इन्हें गलत पाया था.

निष्कर्ष: बीजेपी उम्मीदवार को जूते की माला पहनाने का वीडियो मध्य प्रदेश के धामनोद (2018) का है, और इसका बिहार में जारी विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

