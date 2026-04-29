'नो वोट टू BJP' का पुराना वीडियो हालिया बंगाल चुनाव से जोड़कर वायरल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दुनिया भर के कई लोग ऐसे साइनबोर्ड पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर 'No Vote to BJP' लिखा है. इस बोर्ड के साथ यह लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) को वोट न देने की अपील कर रहे हैं.