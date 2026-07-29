CJP प्रदर्शनकारियों को धमकी देते निशिकांत दुबे का यह वीडियो एडिटेड है

('निशिकांत दुबे ने प्रदर्शनकारियों को धमकाया') यह कीवर्ड सर्च करने पर हमें कोई ऐसे विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें निशिकांत दुबे के इस बयान की पुष्टि की गई हो.

हमने इसके ऑडियो एलिमेंट को Hiya के डीपफेक वॉयस डिटेक्टर पर चेक किया जिसने इस ऑडियो को 100 में से 32 का ऑथेंटिसिटी स्कोर दिया और यह बताया कि सैंपल की गई यह ऑडियो संभवता डीपफेक है.