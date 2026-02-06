'देश में गरीबी नहीं है' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया यह बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में कोई गरीबी नहीं है और लोग गरीब होने का नाटक कर रहे हैं.

पोस्ट में क्या कहा गया है?: इस पोस्ट में हिंदी में लिखा है कि, "हमारे देश मे कोई ग़रीब नहीं है लोग ग़रीब होने का दिखावा करते है लोग ख़ूब सोना चांदी खरीद रहे हैं. निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री."