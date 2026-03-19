ADVERTISEMENTREMOVE AD

इंडोनेशिया का पुराना वीडियो उत्तराखंड की मस्जिद तोड़ने का बताकर वायरल

यह वीडियो उत्तराखंड या भारत से किसी भी राज्य का नहीं है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें हरे और सफेद रंग के एक गुंबद को कोबेल्को एक्सकेवेटर (एक तरह का बुलडोजर ) की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तराखंड में एक मस्जिद को ध्वस्त करने का है.

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट का अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो उत्तराखंड या भारत से किसी भी राज्य का नहीं है.

  • यह घटना इंडोनेशिया की है. इसमें इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत के हिबिस्क फैंटेसी पुंकाक में एक बिल्डिंग को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने वायरल क्लिप के कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. जिससे हमें  'Heru Bakmal' नाम के एक YouTube चैनल पर यही वीडियो मिला.

  • यह वीडियो 7 मार्च को लाइव स्ट्रीम किया गया था. इसका टाइटल था, "AHIR CERITA WISATA Hibisc Fantasy Puncak."

  • यहां वायरल क्लिप में दिखाई गई वही सफेद और हरे रंग की गुंबद वाली इमारत को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया था.

न्यूज रिपोर्ट: CNN इंडोनेशिया की इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में हिबिस्क फैंटेसी थीम पार्क में सरकार की तरफ से इमारत को ध्वस्त की जाने की कार्रवाई चल रही है.

  • पार्क को पहले कथित तौर पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए सील कर दिया गया था.

  • इसमें आगे कहा गया है कि पश्चिम जावा के गवर्नर डेडी मुल्यादी के निर्देशों के अनुसार, ये कार्रवाई 27 मार्च तक पूरी होनी है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

अन्य सोर्स: टीम वेबकूफ को इंडोनेशियाई न्यूज ब्रॉडकास्टर कोम्पास टीवी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पार्क पर कार्रवाई के वीडियो मिले.

  • इसे 8 मार्च को पोस्ट किया गया था और इसके टाइटल में लिखा था, "पुनक बोगोर में हिबिस्कस फैंटेसी टूरिज्म के विध्वंस की अराजकता के बारे में देदी मुल्यादी की सफाई." (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)

इससे पहले भी यह वीडियो कुछ इसी तरह के भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था हमने तब भी इसका फैक्ट-चेक किया था. आप हमारी वो फैक्ट-चेक रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं.

निष्कर्ष: इंडोनेशिया के वीडियो को भारत का बताकर गलत दावे से शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Viral Video   Uttarakhand   mosque 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×