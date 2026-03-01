मस्जिद के बाहर बजरंग दल पर हुए पुलिस एक्शन का नहीं है यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिसवाले बाइक रैली की शक्ल में निकल रही भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "मस्जिद के पास जाकर हुड़दंग मचाने वाले अंध भक्तों की कुटाई कर दर्दी पुलिस वालों ने आज."
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
कर्नाटक में हर साल चिंचली यात्रा के दौरान चिंचली से सांगलीवाड़ी तक घोड़ागाड़ी की दौड़ होती है. इस साल फरवरी 2026 में इस दौरान कुछ युवकों ने हंगामा किया था.
जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की जमकर पिटाई की थी, वायरल वीडियो उसी घटना का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें News18 मराठी की 06 फरवरी 2026 की यह वीडियो रिपोर्ट मिली. जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य थे.
इस वीडियो रिपोर्ट में लिखा था कि, "घोड़ागाड़ी दौड़ के दौरान युवकों ने दंगा किया, पुलिस ने उन्हें पीटा, कर्नाटक वीडियो."
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें फेसबुक पोस्ट पर BBC News मराठी की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य थे. इस पोस्ट के साथ दी गई डिटेल्स से यह कन्फर्म हुआ कि "यह घटना हाल ही में सांगली में हुई वार्षिक घोड़ा गाड़ी रेस की थी, जहां पुलिस ने आधी रात को सड़क पर हंगामा करने वाले लोकल युवाओं को पीटा था."
निष्कर्ष: सांगली में हुई वार्षिक घोड़ा गाड़ी रेस के दौरान हुल्लड़बाजी कर रहे युवकों पर पुलिस के एक्शन को भ्रामक दावों के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)