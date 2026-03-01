मस्जिद के बाहर बजरंग दल पर हुए पुलिस एक्शन का नहीं है यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिसवाले बाइक रैली की शक्ल में निकल रही भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "मस्जिद के पास जाकर हुड़दंग मचाने वाले अंध भक्तों की कुटाई कर दर्दी पुलिस वालों ने आज."