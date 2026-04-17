मणिपुर में हुए प्रदर्शन का वीडियो बंगाल के TMC कार्यकर्ताओं का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की भारी भीड़ को पुलिस तितर-बितर करते हुए दिख रही है.

दावा: इस पोस्ट को बंगाल में होने वाले चुनावों से जोड़कर TMC के लोगों पर पुलिस का क्शन बताकर शेयर किया जा रहा है.