नफरती भाषा को सिनेमा के जरिए मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश?

'2025 तक पूरा भारत एक इस्लामिक देश होगा.' ये डायलॉग से ज्यादा एक चेतावनी लगती है. चेतावनी देश के बहुसंख्यकों के लिए और अल्पसंख्यकों के खिलाफ. ये भाषा किसी सोशल मीडिया ट्रोल या ऐसे शख्स की नहीं जिसे हम आमतौर पर हेट स्पीच कहते हैं. ये 27 फरवरी को रिलीज हुई केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर का पहला डायलॉग है.

फिल्म में कई ऐसे डायलॉग इस्तेमाल हुए हैं, जो अब तक वॉट्सऐप पर शेयर किए जाने नफरती कॉन्सपिरेसी थ्योरी में लिपटे हुए मैसेजेस में हुआ करते थे. जैसे कि 'मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है.' 2022 से 2026 तक का सिलसिला देखें, तो फिल्म कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी के नाम पर एक समुदाय को बाकी समाज के खिलाफ दुश्मन की तरह पेश करने का एक टेम्पलेट पेश किया.

यहां से सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमारे बारह, उदयपुर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट, बस्तर, रजाकार, आखिर पलायन जैसी फिल्मों के जरिए इस नफरती भाषा और कॉन्सपिरेसी थ्योरी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई. ये भाषा कभी एक धर्म के खिलाफ होती है, तो कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों, तो कभी लिबरल्स के खिलाफ. इस रिपोर्ट में समझेंगे कि..