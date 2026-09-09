किर्गिस्तान में कुरआन पढ़ने का पुराना वीडियो नेपाल बाढ़ से जोड़कर वायरल

यहां से अंदाजा लेकर हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च किया और हमारी सर्च में हमें यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें घटना की जानकारी देते हुए बताया गया था कि, "23 जून को किर्गिस्तान के चुय इलाके में एक कार केगेटी नदी में गिर गई. कार में दो महिलाएं और पांच बच्चे सवार थे. दो महिलाएं और तीन बच्चे तो कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन दो बच्चे अंदर ही फंसे रह गए. बचाव दलों ने 12 साल की एक लड़की का शव पहले ही निकाल लिया था." (अनुवादित )

हालांकि, 26 जून को 6 साल के लड़के का शव भी बरामद कर लिया गया था.

नेपाल में बाढ़ आने की घटना अगस्त 2026 में हुई है जबकि यह वीडियो इंटरनेट पर उससे कुछ महीने पहले से 26 जून 2026 से मौजूद है.