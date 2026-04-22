कुशीनगर में नाबालिग से रेप की घटना गलत सांप्रदायिक दावों के साथ वायरल

मामले की पुष्टि के लिए हमने तरायासुजन पुलिस स्टेशन से भी संपर्क किया गया. SHO राम सहाय चौहान ने वायरल दावों का खंडन करते हुए वेबकूफ से पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में किसी भी तरह का सांप्रदायिक एंगल शामिल नहीं है और आरोपी तथा पीड़ित, दोनों ही एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.