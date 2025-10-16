भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के BJP ज्वाइन करने का वायरल दावा झूठा है

बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है इस बीच सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के भ्रामक दावें, खबरें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रहीं है. इसी बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने BJP ज्वाइन कर ली है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
खेसारीलाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है.
वायरल वीडियो हालिया नहीं पुराना है जब खेसारीलाल यादव ने महाराष्ट्र चुनाव के समय शिव सेना (शिंदे) गुट के नेता संजय निरुपम के लिए चुनाव प्रचार किया था.
शिव सेना (शिंदे) गट और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था इसलिए वीडियो में शिवसेना के साथ बीजेपी के झंडे और लोग भी नजर आ रहे हैं.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.हमारी सर्च में हमें यही वीडियो khesari_yadav_fanclub नाम के इस इंस्टाग्राम चैनल पर दिखाई दिया.
इसे यहां 24 दिसंबर 2024 को अपलोड किया गया था, तब बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था बल्कि चुनावों में समय था.
इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि वायरल वीडियो में शिव सेना (धनुष्य बाण ) का चुनावी चिन्ह था, इसके साथ ही वीडियो में शिव सेना (शिंदे) के नेता संजय निरुपम भी पहचान में आ रहे थे.
यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए और हमारी सर्च में हमें यूट्यूब पर Jedvi Official नाम के यूट्यूब चैनल पर और in24news पर यह वीडियो मिलीं जिसमें देखा जा सकता है कि खेसारी लाल संजय निरुपम के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने गले में वही गमछा डाला हुआ है.
हमारी सर्च में हमें संजय निरुपम के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2024 की यह पोस्ट मिलीं जिसमें खेसारी लाल यादव को उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाया गया है. यहां से साफ था कि वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव संजय निरुपम के लिए ही चुनाव प्रचार कर रहे थे.
खेसारी ने ज्वाइन की बीजेपी ? वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के बाद हमने इस दावे की सर्च के लिए कीवर्ड्स सर्च किए कि क्या खेसारी लाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ? हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इसकी पुष्टि की गई हो, हालांकि खेसारी लाल की लोकप्रियता और बिहार चुनावों को देखते हुए अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उस पर रिपोर्टिंग जरूर की गई होती.
इसके उलट हमें बिहार के लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल Live Cities पर यह वीडियो मिली जिसमें उनके हालिया इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को तेजश्वी यादव की तारीफ और उनका समर्थन करते हुए सुना जा सकता है.
इस इंटरव्यू में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि जल्द ही मैं भी भैया (तेजश्वी यादव ) के समर्थन में प्रचार के लिए उतर सकता हूं.
निष्कर्ष: खेसारी लाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करना का वायरल दावा गलत है, वायरल वीडियो भी बिहार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र चुनावों का है.
