कंगना ने नहीं कहा भारत को 'भूखा-नंगा', वीडियो एडिटेड है

इस सवाल के जवाब में कंगना कहती हैं कि, "आज यह प्लेटफॉर्म है ही ऐसी फिल्मों का जो की भारत जो है भूखा-नंगा एक ऐसी जगह से उस फिल्मों से उभरकर अब नए भारत की तस्वीर है, जितना यह लोगों ने गुमराह किया है भारत की इमेज को ख़राब किया है, धुरंधर 2 जैसी फ़िल्में देखें, आप देशभक्ति की फ़िल्में देखें, नए भारत की तस्वीर देखें, इसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए."