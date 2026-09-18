जाट और किसानों पर बोलते जयंत चौधरी के बयान वाला यह ग्राफिक फर्जी है

सोशल मीडिया पर नवभारत टाइम्स के लोगो वाला एक ग्राफिक वायरल हो रहा है जिसमें कतिथ तौर पर राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के नेता और अध्यक्ष जयंत चौधरी का एक बयान दिखाया गया है.

ग्राफिक में क्या है ? इस ग्राफिक में लिखा है कि. " मैंने क्या ठेका लिया है जाट समाज का जो 700 जाट किसान मरे तो मरे, जयंत चौधरी RLD के अध्यक्ष."