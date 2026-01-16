TV डिबेट में झगड़ते लोगों का यह वीडियो ईरान नहीं जॉर्जिया का है

ईरान में बीते दिनों हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अलग-अलग तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहीं हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज चैनल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपस में कुछ लोगों को बहस के बीच उत्तेजित होते हुए देखा जा सकता है.

दावा: पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसका असर ईरान के टीवी चैनलों पर भी दिख रहा है, खामेनेई और शाह रजा पहलवी के समर्थकों के बीच जमकर हुए हाथापाई हुई."