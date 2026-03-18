इजरायल के नेवातिम एयरबेस पर हुए ईरानी हमले का नहीं है यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक घर में से आग की लपटें उठती हुई दिख रही है. इस वीडियो को हालिया ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का बताकर शेयर किया जा रहा है.

दावा: इस पोस्ट को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि, "ईरान की मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस पर हमला किया है, जो इजरायली वायु सेना के सबसे रणनीतिक ठिकानों में से एक है."