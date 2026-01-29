अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकवादी हमले का वीडियो ईरान से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया जा रहा है जिसमें एक बिल्डिंग में हुए धमाके के बीच धुंए की लपटें उठती दिख रहीं हैं और लोग अपनी सुरक्षा के लिए वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि 'ईरान ने अमेरिका के ऊपर दाग दी है मिसाइल' और इस वीडियो को इसी घटना का बताया जा रहा है.