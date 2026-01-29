अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकवादी हमले का वीडियो ईरान से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया जा रहा है जिसमें एक बिल्डिंग में हुए धमाके के बीच धुंए की लपटें उठती दिख रहीं हैं और लोग अपनी सुरक्षा के लिए वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि 'ईरान ने अमेरिका के ऊपर दाग दी है मिसाइल' और इस वीडियो को इसी घटना का बताया जा रहा है.
(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां भी देख सकते हैं. )
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो ईरानी हमले का नहीं है.
वायरल वीडियो में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 09/11 हमलों की क्लिप को दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें वायरल वीडियो से संबंधित विजुल्स Wion की इस न्यूज रिपोर्ट में मिले जिसका टाइटल था - 'तस्वीरों में | 9/11 हमलों के दृश्यों पर एक नजर.'
इस रिपोर्ट में इस तस्वीर के साथ लिखा था, "11 सितंबर, 2001 को ली गई इस फ़ाइल फ़ोटो में, न्यूयॉर्क शहर में WTC टावरों में से एक के गिरने पर पैदल चलने वाले लोग घटनास्थल से भागते हुए दिख रहे हैं."
यहां से अंदाजा लगाकर हमने रिवर्स इमेज सर्च जारी रखा जिसमें हमें CBS 8 San Diego नाम के Youtube चैनल पर यह वीडियो मिला जिसमें 01:11 मिनट पर वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य देखे जा सकते हैं.
इस वीडियो के टाइटल में लिखा था, 'नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री '9/11 वन डे इन अमेरिका'
वायरल वीडियो और 9/11 की घटनाओं पर बनी नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री '9/11 वन डे इन अमेरिका' के वीडियो क्लिप्स आपस में मेल खा रहे थे. जिससे यह साफ़ था कि यह वायरल वीडियो किसी ईरानी हमले का नहीं बल्कि 09/11 पर अमेरिका क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का है.
हमारी सर्च में हमें ईरान के अमेरिका पर किए गए हालिया हमले की कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली. हमारी सर्च में हमें Al Jazeera की 23 जून 2025 यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, 'ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर तैनात अमेरिका की सेना पर हमला किया, और कहा है कि यह ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का बदला था.'
वायरल वीडियो का कतर एयरबेस पर हुए हमले की नहीं है.
निष्कर्ष: अमेरिका पर हुए 09/11 आतंकवादी हमले का वीडियो ईरान के मिसाइल हमले का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
