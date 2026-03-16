दुबई में भारतीय नोट छपने की यह तस्वीर असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया जा रही है, जिसमें पीएम मोदी दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम के साथ खड़े है. इस तस्वीर में यह सभी लोग एक मशीन के इर्द गिर्द खड़े है जिससे भारतीय मुद्रा के नोट छपकर बाहर आ रहे हैं.

दावा: इस तस्वीर में एक महिला भी नजर आ रही है और इस फोटो के कैप्शन में लिखा है कि "इंडियन करंसी छाप रही हूं दुबई के बादशाह और मोदी जी आए देखने भारतीय रुपय."