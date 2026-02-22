भारत की जीत पर बलूचिस्तान में हुए जश्न का नहीं है यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को नाचते और गाते हुए देखा जा सकता है. भीड़ से भरे ग्राउंड में कुछ लोगों को आग के पास नाचते हुए तो बाकी भीड़ को भी जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भारत की जीत पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए जश्न का है. और यह डांस भारत के समर्थन में किया गया है.