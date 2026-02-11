मुहम्मद दीपक के नाम पर वायरल हामिद अंसारी का यह बयान फर्जी है

मुहम्मद दीपक विवाद: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के कपड़ों की दुकान के लिए “बाबा” नाम इस्तेमाल करने के विरोध के बाद झगड़ा हुआ, जिससे झड़प और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. इस टकराव के दौरान, एक हिंदू जिम मालिक, दीपक कुमार ने एकता की बात करते हुए बाबा के समर्थन में आवाज उठाते हुए वायरल वीडियो में खुद को “मोहम्मद दीपक” बताया, जिसके बाद वह चर्चा में आ गए थे.