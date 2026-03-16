पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़े गिरिराज सिंह की फोटो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जा रही है. जिसमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को हाइवे पर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि गिरिराज सिंह का काफिला सिमरिया सिक्स लेन पर ओवर स्पीड गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी 5000 का चालान हुआ है.