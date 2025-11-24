Scamguard: 'फ्री अपग्रेड' के नाम पर होने वाले स्कैम से कैसे सावधान रहें ?

अच्छी डील किसे पसंद नहीं होती? लुभावने ऑफर, डिस्काउंट और फ्री अपग्रेड हमेशा हमारा ध्यान खींचते हैं. लेकिन, 'Yes' पर क्लिक करने या अपनी मंजूरी देने से पहले, हम आपको सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. स्कैमर्स ने अपने अगले शिकार को टारगेट करने के लिए एक और तरीका निकाला है, जिसमें वे चुपचाप पीड़ितों के डिवाइस पर कॉल फॉरवार्डिंग चालू कर देते हैं. एक बार जब वो आपको इस डील के सही होने का यकीन दिला देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट और पर्सनल जानकारी को एक्सेस करने के लिए उन्हें बस एक आसान से कोड की जरुरत होती है. इसके सिवा, वो आपके कॉन्टैक्ट्स और दूसरे अनजान लोगों के साथ स्कैम करने के लिए आपका डाटा चोरी कर सकते हैं.

हम इस कॉल फॉरवार्डिंग स्कैम को डिकोड कर रहे हैं और इन स्कैमर्स के गेम से आगे रहने में आपकी मदद कर रहे हैं.