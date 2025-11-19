फरीदाबाद में नाबालिग पर गोली चलाने वाला शख्स मुस्लिम नहीं

सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति दिनदहाड़े एक युवती पर गोली चलाता दिख रहा है.

दावा: वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, 'हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से घर लौट रही 19 वर्षीय हिंदू छात्रा को एक मुस्लिम व्यक्ति ने गोली मार दी क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था.'