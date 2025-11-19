ADVERTISEMENTREMOVE AD

फरीदाबाद में नाबालिग पर गोली चलाने वाला शख्स मुस्लिम नहीं

आरोपी युवक का नाम जितेंद्र उर्फ जतिन मंगला है और वह मुस्लिम नहीं हिंदू है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति दिनदहाड़े एक युवती पर गोली चलाता दिख रहा है.

दावा: वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, 'हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से घर लौट रही 19 वर्षीय हिंदू छात्रा को एक मुस्लिम व्यक्ति ने गोली मार दी क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था.'

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है जहां एक नाबालिग लड़की पर युवक ने फायरिंग की थी.

  • आरोपी युवक का नाम जितेंद्र उर्फ जतिन मंगला है और वह मुस्लिम नहीं हिंदू समुदाय से है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें The Hindu की यह न्यूज रिपोर्ट जिसमें इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया था.

  • इसमें बताया गया है कि, अधिकारियों ने बताया कि 17 वर्षीय JEE परीक्षार्थी को दिनदहाड़े गोली मारने के आरोपी को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान एक मुठभेड़ के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया.

  • पुलिस के मुताबिक जितेंद्र उर्फ ​​जतिन मंगला ने 3 नवंबर 2025 की शाम लाइब्रेरी से लौट रही 12वीं कक्षा की छात्रा कनिष्का को गोली मार दी थी. कनिष्का के कंधे और पेट में चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है.

  • Hindustan Times, India Today, PTI में छपी न्यूज रिपोर्ट्स में भी आरोपी का नाम जितेंद्र उर्फ ​​जतिन मंगला बताया गया था और घटना की बाकी डिटेल्स की भी पुष्टि हो रही थी.

  • इसके सिवा हमरी सर्च में हमें फरीदाबाद पुलिस की यह आधिकारिक X पोस्ट भी मिली जिसमें देखा जा सकता है कि फरीदाबाद पुलिस ने इस घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी थी.

फरीदाबाद पुलिस से बात: इस मामले की पुष्टि के लिए हमने फरीदाबाद पुलिस के बल्लभगढ़ थाना SHO इंस्पेक्टर शमशेर सिंह से बात की जिन्होंने हमें बताया कि, "पीड़िता अब बिलकुल ठीक है, आरोपी का नाम जितेंद्र था जिसे जेल भेज दिया गया है और इस मामले में किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक एंगल शामिल नहीं है. "

निष्कर्ष: 3 नवंबर 2025 को फरीदाबाद में 17 वर्षीय लड़की का पीछा करने और उसे गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ ​​जतिन मंगला है और वह मुस्लिम नहीं है.

Topics:  Haryana   Faridabad   Crime 

