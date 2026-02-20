Epstein Files से जोड़कर वायरल यह वीडियो असली नहीं AI है

इस पोस्ट के कैप्शन में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए लिखा था, "उस पल ने मुझे AI का इस्तेमाल करके आर्ट की मदद से उस सीन को फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया. यह पीस असलियत का रिप्लेसमेंट नहीं है! यह उसकी एक झलक है." (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)