डच ओलंपिक टीम को एस्कॉर्ट करने का वीडियो भारतीय लोगों से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फाइटर जेट एक अन्य हवाई जहाज को बादलों में एस्कॉर्ट (सुरक्षा प्रदान) करते हुए नजर आ रहा है.

दावा: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के साथ जोड़कर यह वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "भारत की सीमा में आने तक भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए आया अमरीकी फाइटर प्लेन, ये है नया भारत."