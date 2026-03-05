ईरानी हमले में अमेरिका के CIA हेडक्वार्टर में आग लगने का नहीं है यह वीडियो

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच शुरू हुआ युद्ध कई खाड़ी देशों तक पहुंच चुका है, इसमें UAE का दुबई भी शामिल है. ईरान ने कई खाड़ी देशों पर मिसाइल से हमले किए हैं. पर इसी बीच युद्ध से जोड़कर ऐसे विजुअल भी शेयर हो रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं.

दावा: इसी कड़ी में एक बिल्डिंग से धुएं की लपटें उठने का वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है कि, "दुबई में अमरीका का CIA हेडक्वार्टर जो मौजूद था ईरान ने तबाह कर दिया."