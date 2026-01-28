ADVERTISEMENTREMOVE AD

देवकीनंदन ठाकुर के हवाले से वायरल यह बयान फर्जी है

देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, इस कार्ड को एडिट किया गया है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
(चेतावनी : वायरल पोस्ट में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है)

सोशल मीडिया पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नाम से एक प्लेकार्ड शेयर किया जा रहा है जिमसें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य जातियों को लेकर यह बयान दिया है.

प्लेकार्ड में क्या लिखा है ? इसमें लिखा है कि, "शूद्र जातियों के लोग सम्भोग द्वारा बच्चे पैदा करते हैं जबकि ब्राह्मण शादी के बाद बिना सम्भोग के अपने मंत्रों की शक्तियों से बच्चा पैदा करते हैं."

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, इस कार्ड को एडिट किया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च और कीवर्ड सर्च का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिससे यह पुष्टि हो सके कि देवकीनंदन ठाकुर ने यह बयान दिया है.

  • इसके बाद हमने नवभारत टाइम्स हिंदी का X अकाउंट चेक किया जिसमें हमें NBT हिंदी की 17 जनवरी 2026 को अपलोड की गई यह पोस्ट मिली.

  • इस पोस्ट में इस वायरल प्लेकार्ड को फर्जी बताया गया था.

  • NBT हिंदी ने इस पोस्ट में देवकीनंदन ठाकुर का असली बयान में शामिल किया है जिसमें लिखा था कि, "अगर अपनों को बचाना नफरत है तो हमें मंजूर." NBT हिंदी के इसी कार्ड से छेड़छाड़ कर यह भ्रामक पोस्ट बनाई गई है.

  • इसके सिवा सर्च जारी रखने पर हमें देवकीनंदन ठाकुर के फेसबुक पेज पर उनकी यह पोस्ट मिली जिसमें उन्होंने इस पोस्ट को फर्जी बताया है.

निष्कर्ष: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान बताकर जातियों और जन्म को लेकर वायरल किया गया प्लेकार्ड और बयान फर्जी है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Dalit   Fake News   Brahmin 

