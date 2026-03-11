दिल्ली के तरुण हत्याकांड की आरोपी महिलाओं का नहीं है यह वीडियो

तरुण हत्याकांड: मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर में होली के रंग के छीटें लगने के बाद 26 वर्षीय तरुण बुटोलिया की हत्या कर दी गई. इस घटनाक्रम को देखते हुए द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर की घटना के मद्देनजर सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और बिना पुष्टि वाली जानकारियों पर भरोसा न करने और उन्हें शेयर न करने की अपील की है.