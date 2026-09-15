बाढ़ के पानी में डूबे एयरपोर्ट का यह वीडियो दिल्ली नहीं दुबई का है

Indian Express की 17 अप्रैल 2024 को की गई इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाले दृश्य थे और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि, "संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आए जबरदस्त तूफान ने भारी तबाही मचाई है. यहां अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे मुख्य हाईवे और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाढ़ जैसे हालात बन गए. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए कामकाज रोकना पड़ा, जिससे उड़ानें देर से चलीं और उन्हें दूसरे रूट पर भेजना पड़ा."