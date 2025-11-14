2017 में CRPF जवानों के साथ हुई बदसुलूकी का वीडियो भ्रामक दावों के साथ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग कथित तौर पर सैनिकों पर हमलावर होते और उनसे दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट में दावा किया गया है कि यह वीडियो 2014 से पहले का है, UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान का जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे.