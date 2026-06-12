उफनती नदी को पार करती छात्राओं का यह वीडियो भारत नहीं कोलंबिया का है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) पर एक स्पेनिश मीम पेज पर दिखाई दिया, जिसे 15 जून 2022 को अपलोड किया गया था और इसके कैप्शन में स्पेनिश भाषा में लिखा था, "उरिबिस्टा कहते हैं कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते, वे इसलिए नहीं करते क्योंकि वे ऐसा करना नहीं चाहते. और असलियत यह है." (स्पेनिश से हिंदी में अनुवादित)

हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किया और यह पाया कि उरीबिस्ट कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे के वफादार समर्थकों को कहा जाता है.