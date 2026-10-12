पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच हाथापाई का यह वीडियो CJP प्रोटेस्ट का नहीं है

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट के कुछ संगठनों की ओर से मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की गई थी. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे जिस वजह से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली.

ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ महिला पुलिसकर्मियों और कुछ महिलाओं के बीच खींचातानी दिखाई गई है, इस वीडियो को CJP के हालिया प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है.