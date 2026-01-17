ADVERTISEMENTREMOVE AD

वोटिंग करते संतों का पुराना वीडियो हालिया BMC चुनावों का बताकर वायरल

यह वीडियो 2024 से इंटरनेट पर मौजूद है जबकि मुंबई में BMC चुनाव में वोट 15 जनवरी 2025 को डाले गए हैं.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ संतों को एक वोटिंग बूथ के बाहर लाइन लगाकर वोट डालते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई में हुए हालिया BMC चुनावों का है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो 2024 से इंटरनेट पर मौजूद है जबकि मुंबई में BMC चुनाव में वोट 15 जनवरी 2025 को डाले गए और इनके नतीजे 16 जनवरी 2025 को आए हैं.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो कुछ सोशल मीडिया एकाउंट्स (यहां, यहां और यहां ) पर मिली जिन्हें 08 मई 2024 को अपलोड किया गया था.

  • इन पोस्ट में इस वीडियो को 2024 में हुए लोक सभा चुनावों का बताया गया था.

  • हमारी सर्च में हमें यह पुष्टि नहीं हो सकी की वायरल वीडियो में किस चुनावों के लिए वोटिंग की जा रही है. लेकिंन 2024 से यह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद होने से यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो दो साल पुराना है.

  • मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हुए हालिया BMC चुनावों के लिए वोटिंग 15 जनवरी 2026 को हुई है और इनके चुनावी नतीजे 16 जनवरी 2026 को आए हैं.

निष्कर्ष: वोटिंग करते हिंदू संतों के पुराने वीडियो को मुंबई में हुए हालिया BMC चुनावों से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  BMC   Elections   Hindu 

