बिहार के जमुई में युवती के साथ हुई बदसुलूकी का नहीं ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "ये जमुई बिहार की पीड़िता लड़की है, वीडियो बना कर सपोर्ट मांग रही है,शेयर कीजिए ताकि इसकी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके."

वीडियो में क्या कह रही है युवती ? वीडियो में युवती को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "हेलो दोस्तों, जिसने AI से मेरा फेस लेकर मेरा वीडियो बनाया है मुझे पता चल गया है, वो कौन है, वो हमारे सामने वाले गांव के एक लड़का है मेहर और एक लड़का मेहरम नाम का शायद."

इसके बाद यह युवती इन दोनों लड़कों के बारे में बताती है कि कैसे उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और इस समस्या से निबटने के लिए इस लड़की को उनकी मदद की जरुरत है.